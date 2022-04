Sporting ruge sem um avançado referência: recorde os jogos passados

Sarabia, extremo espanhol do Sporting

Nas quatro vezes no ano que Amorim apostou numa tática sem Paulinho ou Slimani no onze venceu sempre. E resolveu todos os encontros sem precisar de ir buscar um "9" ao banco.

Slimani está arredado da equipa principal, Paulinho está castigado e Rúben Amorim vai ter de improvisar... ou talvez não.

A fórmula sem um avançado referência foi tentada logo em 2020/21, com Jovane Cabral no centro do ataque, ainda que sem resultados práticos.