Sporting riposta e diz que não lhe compete avaliar casos de covid-19 no Fabril

Clube leonino reagiu ao comunicado da equipa do Barreiro, sobre o encontro com a equipa B leonina.

O Sporting recusou a responsabilidade de avaliar casos de covid-19 no Fabril, que acusou os leões de irresponsabilidade, por não adiar um jogo do Campeonato de Portugal de futebol, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do clube leonino.

A mesma fonte refere que não compete ao Sporting avaliar ou decidir adiar encontros por existirem casos de covid-19, depois de o clube do Campeonato de Portugal ter dito que os leões recusaram adiar um jogo da equipa B com o conjunto do Barreiro, que tem 11 jogadores infetados com o novo coronavírus.

Para o Sporting, as autoridades que avaliam esses casos é que têm de tomar a decisão de adiar jogos e não os clubes, com a fonte dos leões a desejar as melhoras para os jogadores do Fabril.

O Sporting foi acusado de irresponsabilidade pelo Fabril, por recusar adiar o jogo da sétima jornada da Série G do Campeonato de Portugal de futebol, devido ao surto de covid-19 que atingiu 11 jogadores do clube.

Em comunicado, o clube da margem sul do Tejo classificou a atitude do Sporting como "pouco digna", uma vez que terão recusado adiar o compromisso da sua equipa B, "forçando" o Fabril a recorrer à Direção-Geral da Saúde para conseguir o adiamento do encontro.