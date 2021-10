Sporting: revolução no onze titular à procura de meter a quinta

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Tal como sucedeu no primeiro ciclo intenso da temporada na Taça de Portugal, contra Os Belenenses, esta noite contra o Famalicão, na Taça da Liga, Rúben Amorim vai fazer gestão do grupo e rodar a equipa, com o foco na obtenção da quinta vitória consecutiva, o que representaria a melhor sequência da época.

Contra os azuis do Restelo foram nove as mexidas na equipa titular e para esta noite o mesmo cenário está em perspetiva, mesmo tratando-se de um rival da I Liga e que os leões não vencem há cinco partidas.

Dos que entraram na equipa inicial frente ao Moreirense, apenas Gonçalo Inácio e Sarabia devem repetir a titularidade. Assim, irão a jogo João Virgínia, Feddal, Neto, Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes, Jovane e Tiago Tomás. Alguns destes são até habituais titulares, o que dá ainda mais garantias à gestão.

Eis o onze provável do Sporting: João Virgínia; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Rúben Vinagre; Jovane, Tiago Tomás e Sarabia.