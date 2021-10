Sporting revela valores dos negócios de Marco Cruz e Rodrigo Fernandes com o FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O médio Rodrigo Fernandes mudou-se do Sporting para o FC Porto, Marco Cruz, que também joga no meio-campo, fez o percurso inverso.

Em nota enviada à CMVM, o Sporting revelou, esta segunda-feira, os valores dos negócios com o FC Porto no último defeso, que envolveu a troca de Rodrigo Fernandes por Marco Cruz. O primeiro rumou aos dragões por 11 milhões de euros e o segundo fez o percurso inverso pelo mesmo valor.

Nesta temporada, o médio Rodrigo Fernandes, de 20 anos, fez três jogos pela equipa B dos azuis e brancos. Marco Cruz, de 17 anos, tem um jogo pelos sub-23 leoninos e dois pela equipa de juniores.

No total, verifica-se que os leões gastaram 25,2 M€ e encaixaram 30 M€, com os tais 11 milhões a entrarem e saírem no mesmo negócio.

Quanto à contratação de Manuel Ugarte, fixada nos 6,5 milhões de euros, o Sporting pode ainda ter de pagar mais um milhão por bónus não revelados.