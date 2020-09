Sporting revela pedido de Ronaldo e confirma notícia de O JOGO

Responsável pela comunicação do Sporting confirma: Ronaldo quer estar presente na inauguração da Academia "rebatizada".

Além de tudo o que já alcançou dentro de campo, batendo vários recordes e conquistando inúmeros títulos, Cristiano Ronaldo dá agora nome à Academia do Sporting, clube onde concluiu a formação e onde se lançou como profissional.

Mas o astro pediu algo em troca, como O JOGO revelou na quarta-feira e como o Sporting confirmou esta quinta, através de Miguel Braga, responsável pela comunicação do clube verde e branco: estar presente na inauguração do completo "rebatizado".

"Esta semana foi desvendado um segredo bem guardado. Cristiano, a lenda, aceitou o desafio do presidente Frederico Varandas e a homenagem do clube que o fez jogador e homem: dar o nome à nossa Academia, pedindo apenas em troca que o clube faça a inauguração com o próprio presente. A todos os envolvidos, o Sporting e os Sportinguistas só podem estar agradecidos. Ronaldo faz parte da nossa essência e a essência de Ronaldo é verde e branca. Cristiano é sinónimo de trabalho e sucesso e é isso mesmo que queremos dos nossos jovens e da nossa formação. Que assim seja", assinala Miguel Braga, em artigo publicado no site do Sporting.