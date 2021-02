Sporting revela mais detalhes sobre a lesão sofrida por Paulinho

Avançado a contas com uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O avançado Paulinho falhou este domingo o treino do Sporting, devido a uma "lesão no tendão da coxa esquerda", que o afastou do jogo de sábado, com o Portimonense, informou o líder da I Liga no site oficial.

O jogador contratado ao Braga no mercado de inverno sofreu a lesão na véspera do jogo com o Portimonense, segundo o técnico Rúben Amorim, que, depois do triunfo sobre os algarvios (2-0), assumiu que será "difícil" o avançado recuperar para o clássico com o FC Porto, na próxima ronda. Ao que O JOGO apurou, será mesmo necessário um "milagre" para que esteja disponível para o jogo de sábado e pode mesmo falhar mais jogos, tudo dependendo da evolução.

"O Paulinho sentiu uma dor no último treino. Queixou-se ao médico, não fez grande alarido, mas tem uma lesão e ainda não sabemos a duração. Já tive aquela lesão, e pode ser pouco tempo ou mais tempo, mas temos o Tiago Tomás, o Tabata, o Jovane, o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, que podem jogar ali. Acho difícil o Paulinho estar pronto para o FC Porto", revelou Amorim, após a partida da 20.ª jornada.

No dia seguinte à vitória com o Portimonense, os leões voltaram a treinar na academia do clube, em Alcochete, numa sessão na qual os titulares da partida da véspera fizeram apenas trabalho de recuperação, com exceção do guarda-redes Adán, que trabalhou no relvado.

Os jogadores do Sporting vão gozar um dia de folga, na segunda-feira, regressando ao trabalho na terça-feira, para começar a preparar o clássico diante do FC Porto, da 21.ª jornada, agendado para sábado, no Estádio do Dragão.

A formação de Alvalade continua destacada na liderança da I Liga, com 54 pontos, mais 13 do que o FC Porto, segundo classificado, que na segunda-feira visita o Marítimo.