Sporting responde ao FC Porto: "Regresso à cultura dos anos 80"

O FC Porto apontou o dedo, o Sporting respondeu. Ao início desta segunda-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, utilizou a sua conta no Twitter para visar o golo do empate dos leões diante do Moreirense, classificando-o como ilegal e garantindo que, ao ser validado, subiram para quatro os pontos "vindos da Cidade do Futebol", depois das críticas ao embate da jornada 2, em Paços de Ferreira. Miguel Braga ripostou ao final da noite, no programa "Raio-x Sporting".

"É sempre interessante ver estas queixas, quando raramente fazem "mea culpa". Esta narrativa bélica, que parecem que são uns coitadinhos, que todo o Mundo lhes faz mal... Acho difícil um clube com a dimensão do FC Porto continuar com esta conversa constantemente. É o regresso à cultura dos anos 80, da pressão a árbitros e jornalistas".