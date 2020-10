Sporting responde a Vieira: "Só dá vontade de chorar e não de rir"

Responsável pela comunicação do Sporting comentou declarações do líder do clube da Luz.

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, respondeu a Luís Filipe Vieira, que afirmou recusar debates antes das eleições do Benfica lembrando a "palhaçada" que diz serem as discussões no rival.

"Falou de riso nacional... Acho que em vez de ser um riso nacional, o que dá vontade de chorar é ver é a falta de cultura democrática de certas pessoas ligadas ao futebol português. Quem não quer debater com os seus adversários revela essa falta de cultura democrática. Atacar o Sporting por esse ponto só dá vontade de chorar e não de rir", afirmou ao programa Raio-X, da Sporting TV.