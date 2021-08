Sporting resolve mais um caso: Battaglia emprestado e até já treina

Médio argentino já trabalha no Maiorca, clube do principal escalão espanhol.

O Sporting resolveu mais um caso bicudo com a cedência de Rodrigo Battaglia ao Maiorca. O médio argentino, que aufere 1,4 milhões de euros por temporada nos leões, fruto do contrato feito por Sousa Cintra que marcou o seu regresso após rescindir com o clube no pós-ataque à Academia, em 2018, já se encontra a treinar no clube espanhol.

O interesse do Maiorca em Battaglia foi revelado por O JOGO no sábado e rapidamente o clube que ascendeu à La Liga consumou o negócio.

Battaglia esteve na última época cedido ao Alavés e não escondeu que o desejou era continuar no futebol espanhol. Desejo esse agora concretizado.