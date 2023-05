Sporting: renovação de contrato de Neto está praticamente fechada

Está praticamente formalizado o acordo entre o Sporting e o central, que fica mais um ano. Departamento médico validou a decisão, porque se acredita que o jogador, apesar das lesões em 2022/23, tem cuidado com o físico. Fechar o eixo ajuda a canalizar investimento para outros lados.

A renovação de contrato de Luís Neto está praticamente fechada, sabe O JOGO. O dossiê avançou nos últimos dias e o central que celebrou 35 anos no passado dia 26 terá quase tudo acertado para prolongar a ligação com os verdes e brancos por uma temporada. O acordo é um pedido explícito de Rúben Amorim, que sempre destacou a importância do defesa no balneário verde e branco.

Até aqui, o entendimento atrasou-se devido a questões financeiras, porque a SAD tinha a intenção de baixar o salário do atleta campeão nacional em 2020/21. As dúvidas adensaram-se durante a temporada face às lesões: primeiro, devido a uma entorse no joelho esquerdo, quando o poveiro estava em ótimo momento de forma; depois o pneumotórax espontâneo, que obrigou a uma intervenção cirúrgica. O jogador regressou em janeiro aos treinos, mas só disputou mais um jogo, entrando, em abril, ante o Santa Clara, um momento emotivo para o jogador.

Apesar de ter acabado a temporada com sete encontros, o departamento médico, sabe O JOGO, reiterou confiança no estado físico do atleta, que tem um extremo cuidado com a sua preparação. Mesmo tendo em conta que St. Juste e Diomande foram contratados na época 2022/23, Neto é uma carta residual para jogar no eixo, mas a sua permanência evita uma contratação de outro central e permite canalizar verbas para outros lugares.