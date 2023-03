Sporting renova contrato com promessa do ataque: "Estou em casa"

Diogo Cabral terminava contrato com os leões, que não revelaram a duração do novo vínculo.

O Sporting anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo para renovar contrato com Diogo Cabral, avançado de 19 anos cujo vínculo anterior expirava no próximo verão.

Nos leões desde a temporada 2015/16, Cabral mostrou-se satisfeito com a renovação, sendo que a duração não foi revelada pelo clube. "Estou em casa, sinto-me bem aqui e satisfeito com a confiança que o clube deposita em mim", declarou aos meios do Sporting.

Com um golo e duas assistências nos oito jogos que disputou na Youth League, onde o Sporting tem a presença garantida na final four, o avançado leva ainda 19 encontros e uma assistência pela equipa B leonina, que compete na Liga 3.

Ainda assim, a época começou de forma negativa para o jogador, que teve de recuperar de lesão: "Não foi fácil, mas o Sporting ajuda-me sempre a ultrapassar todas as dificuldades para ser melhor jogador e melhor pessoa".

Em jeito de conclusão, o internacional português sub-20 comparou-se a Marcus Edwards, dizendo que é o jogador da equipa principal do Sporting que reúne um perfil mais próximo ao seu.

"É o jogador com quem sou mais parecido, gosto muito dele, da forma como jogo no um para um e como desequilibra nas alas e no meio", frisou.