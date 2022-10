Sporting renova contrato com quatro promessas de uma assentada

Diego Calai, Diogo Travassos, Mateus Fernandes e Afonso Moreira com novo contrato.

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com quatro jovens promessas. O guarda-redes Diego Calai e o médio Mateus Fernandes assinaram um vínculo válido até 2027, enquanto Diogo Travassos (lateral) assinou um acordo até 2026 e Afonso Moreira (extremo) até 2025.

Confira as declarações

Diego Calai: "Quero responder de forma natural e com muito trabalho e dedicação para dar resultados ao clube. Aprendo muito com eles [na equipa principal], têm-me ajudado muito. Todos temos de acreditar que é possível, temos é de trabalhar e encarar o processo com naturalidade, sabendo que é uma escadaria longa".

Diogo Travassos: "Quando soube da notícia de que ia treinar ao Sporting foi um dos dias mais felizes da minha vida. Agora estou aqui e são 12 anos de leão ao peito, é algo de que me orgulho bastante e no clube do meu coração. À medida que fui vendo os meus resultados fui acreditando cada vez mais que seria possível. Defini para mim que quero ser sempre melhor do que fui ontem. Agradeço o apoio que os adeptos sempre me deram."

Mateus Fernandes: "Estar cada vez mais perto do sonho dá-me mais motivação para continuar e é uma felicidade enorme. Acreditei sempre que era possível, tudo tem o seu tempo. Foco-me muito no meu desenvolvimento e no dia-a-dia. Treinos com Amorim? É importante virmos juntos para nos sentirmos confiantes e mais confortáveis. O treinador e a restante equipa técnica estão atentos ao desenvolvimento de todos os jogadores da formação e isso é muito importante para nós."

Afonso Moreira: "Só tenho de agradecer a oportunidade e é sempre um orgulho vestir a verde e branca. Vou continuar a dar tudo de mim para honrá-la ao máximo. Podem esperar sempre entrega, muita raça e amor à camisola, isso nunca vai faltar."