Sporting renova com Pedro Coelho, treinador dos Sub-19

Treinador de 32 anos continuará no escalão onde chegou em 2019

O Sporting renovou o contrato de Pedro Coelho, treinador da equipa sub-19. Antigo jogador do clube nos infantis e iniciados, Pedro Coelho passou a ser treinador nos sub-13. Passou depois para os sub-15, onde venceu dois Campeonatos Nacionais, e em 2019/2020 assumiu os sub-19.

"Acima de tudo, há a vontade e o espírito de continuar a aprender e a evoluir, de crescer como treinador e de ajudar os jogadores a serem melhores. É mais uma oportunidade para continuar a crescer, evoluir e estar junto dos melhores", disse à Sporting TV.

"Recordo-me de ser jogador e de os meus pais me dizerem que era uma oportunidade de estar com os melhores. Há sete anos entrei como treinador - tenho doze anos de casa - e nesse momento lembrei-me dessas palavras que os meus pais me davam, que estar aqui era uma oportunidade de carreira. Sete anos depois, continuo a ter um sentimento de alegria, de confiança e de vontade em continuar a melhorar", acrescentou.

Pedro Coelho abordou ainda a aposta que a equipa principal tem feito na formação, especialmente desde a chegada de Rúben Amorim. "De certeza absoluta que vamos ter mais jogadores a chegarem à equipa principal a curto prazo. A equipa técnica e a administração estão a apostar na qualidade da casa e temos de funcionar com muita paixão e com um trabalho de equipa muito grande, não só entre equipas técnicas, mas também com todo o staff que existe na Academia".

Por fim, o treinador abordou a paragem da competição há um ano devido à pandemia. "É evidente que, sem competição, há alguns aspetos menos conseguidos, mas temos de valorizar aquilo que controlamos. Haver campeonatos ou não não é um controlo da nossa parte. Temos, sim, de dar todas as condições aos jogadores para serem melhores do ponto de vista técnico-táctico. Enquanto treinadores, não tendo competição, temos de olhar para outros aspectos e procurar aprender outros tipos de exercícios, valorizar a formação contínua. Pode não haver campeonato agora, mas quando houver temos de estar mais fortes, mais aptos e mais preparados", concluiu.