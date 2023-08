Sporting: Renato Veiga não fica no Augsburgo, mas tem vários interessados

Não continua nos alemães porque estes não têm capacidade para exercer a cláusula de opção (6 M€).

Renato Veiga vai terminar a ligação ao Augsburgo, onde atuou na última época cedido pelo Sporting, meia época antes do previsto. O defesa central/médio fez 13 partidas pelos alemães, em 2022/23, mas não irá dar continuidade à sua carreira no clube. Ao que O JOGO apurou, o Augsburgo não tem argumentos financeiros para pagar a cláusula de opção fixada no acordo com o Sporting (6 M€).

Assim, tendo vários interessados, Renato Veiga vai olhar agora para outras possibilidades que tem em carteira, sobretudo de Inglaterra e Itália. O jogador não irá voltar a Alvalade porque não faz parte dos planos de Amorim, mas os leões reconhecem qualidade no defesa e esperam fazer um bom encaixe financeiro com Veiga, até porque este só tem 20 anos e uma larga margem de progressão. O jogador está determinado em fazer uma grande época.