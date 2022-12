Cotação do japonês subiu no Mundial do Catar e a Lázio é a primeira a sondar o jogador. Leões rejeitam saldos pelo médio.

Morita saiu do Mundial como o leão mais apelativo para o mercado internacional. Com três titularidades e 286 minutos somados, o japonês destacou-se na vitória frente à Espanha e ainda no jogo que ditaria a eliminação (nos penáltis), nos oitavos de final, contra a Croácia, sendo agora associado à Lázio, primeira equipa a apontar a possível incursão pelo médio.