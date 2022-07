Sporting regula relacionamento com mais uma claque

Em comunicado, o clube indica que o acordo, semelhante ao assinado em junho com a Juventude Leonina e Brigada Ultras Sporting, estabelece "os termos e as condições da concessão de apoios técnicos, financeiros e materiais" aos GOA

O Sporting celebrou hoje com a Torcida Verde um protocolo que regula o relacionamento do clube e da SAD com os Grupos Organizados de Adeptos (GOA) durante a época desportiva 2022/2023.

Em comunicado, o clube indica que o acordo, semelhante ao assinado em junho com a Juventude Leonina e Brigada Ultras Sporting, estabelece "os termos e as condições da concessão de apoios técnicos, financeiros e materiais" aos GOA e, em conformidade com legislação em vigor, vincula a presença das claques "nas Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP)".

De acordo com o Sporting, o protocolo promove a "aquisição de Gamebox destinadas às ZCEAP em condições favoráveis para os membros do GOA com a sua situação de quotização devidamente regularizada perante o clube".

O Sporting e a sua SAD comprometem-se a apoiar a "deslocação do GOA no âmbito dos jogos disputados pela equipa principal de futebol profissional na qualidade de visitante".

O clube ressalva que "a vigência do protocolo estará sempre condicionada ao cumprimento por parte do GOA dos deveres legal e regulamentarmente impostos".