Sporting regressou aos treinos na Academia: seis relvados, quatro horários e coletes GPS

Jogadores treinam de forma individual e são divididos por diferentes horários e relvados.

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia de Alcochete, mas com uma série de medidas e forma a respeitar as indicações das autoridades de Saúde face à pandemia de covid-19.

Os jogadores dividiram-se por quatro horários distintos - o primeiro grupo trabalha as 10h às 10h40, o segundo entre as 11h10 e as 11h50 e depois entre as 12h10 e as 12h50. A manhã termina com o horário das 12h20-13h - e, em cada grupo, os futebolistas treinam de forma individual, distribuídos por seis relvados da Academia e sem sequer se verem.

Com os atletas leoninos estão apenas um preparador físico e um membro do departamento clínico, que se revezam pelos seis campos e mantêm a 10 metros de distância dos jogadores.

De salientar que os jogadores chegaram equipados ao centro de treinos do Sporting e saem diretamente para casa

Para melhor medição dos índices físicos nesta fase em que os futebolistas trocam as varandas e os jardins de suas casas pelos tapetes verdes de Alcochete, o Sporting pediu que não se esqueçam de levar os coletes com GPS integrado, objeto que ajuda a Unidade de Performance a uma melhor otimização dos treinos de cada atleta e que, neste contexto específico, será desinfetado por um responsável, depois de estar concluída cada de sessão. Antes do início dos trabalhos, os coletes serão analisados e reprogramados se necessário - mais uma vez, as medidas de segurança são altíssimas.

