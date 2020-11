Sporting regressou aos treinos com Pedro Gonçalves como baixa

Melhor marcador dos leões falhou jogo de segunda-feira com o Sacavenense (vitória por 7-1).

O internacional sub-21 Pedro Gonçalves fez apenas "tratamento e ginásio" esta terça.feira, depois de se ter lesionado nos últimos dias num joelho e falhado o jogo do Sporting na Taça de Portugal.

O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, disse ainda antes do jogo da terceira eliminatória da Taça, com o Sacavenense, que os leões venceram por 7-1, que a lesão do médio, melhor marcador do Sporting, "não é grave".

Pedro Gonçalves, de 22 anos, contratado esta época pelo Sporting ao Famalicão, tem sido um dos jogadores em maior destaque na equipa lisboeta, com sete golos marcados na I Liga, que o Sporting lidera, apontados nos últimos quatro jogos.

Depois da goleada na Taça, a equipa regressou já hoje ao trabalho, com os titulares no encontro de segunda-feira a realizarem apenas "trabalho de recuperação no ginásio", com exceção do guarda-redes Luís Maximiano.

A equipa leonina, que prepara a receção de sábado ao Moreirense (20h30), da oitava jornada da I Liga, volta a treinar na quarta-feira, às 10h00.