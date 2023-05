Sporting regressou ao trabalho com dois nomes no boletim clínico

Leões folgam na terça-feira e voltam aos treinos na quarta-feira

O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, depois do empate 2-2 na receção ao Benfica, que deixou os leões sem possibilidades de chegar ao terceiro lugar do campeonato, ocupado pelo Braga.

Os jogadores mais utilizados no dérbi fizeram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim. Jovane Cabral e Jeremiah St. Juste continuam no boletim clínico do emblema verde e branco.

Os comandados de Rúben Amorim folgam amanhã, terça-feira, e regressam ao trabalho na quarta-feira, igualmente em Alcochete, em sessão de trabalho agendada para as 10h30.