Sporting regressa aos treinos sem cinco internacionais e com três baixas

Os destaques da sessão realizada esta segunda-feira.

O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho na Academia, depois do triunfo por 2-0 em Paços de Ferreira, na ronda 11 da Liga Bwin.

Matheus Nunes (Portugal), João Palhinha (Portugal), Pablo Sarabia (Espanha), Manuel Ugarte (Uruguai) e Gonçalo Inácio (Portugal sub-21) não participaram na sessão, por estarem já ao serviço das respetivas seleções. De acordo com a informação disponibilizada no site do clube, Porro, Luís Neto e Sebastián Coates realizaram tratamento e estão, por isso, no boletim clínico do Sporting.

O próximo jogo do Sporting está marcado para dia 18 (20h15), frente ao Varzim, a contar para a Taça de Portugal.