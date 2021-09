Sporting regressa aos treinos e esclarece lesão de Gonçalo Inácio

Central saiu lesionado e em lágrimas do embate do Sporting com o Ajax, que terminou com a derrota caseira dos leões, 1-5.

O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho após a goleada caseira diante do Ajax, 1-5, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e que marcou o regresso do emblema leonino à prova milionária.

Os jogadores titulares realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado.

O Sporting esclareceu ainda a lesão de Gonçalo Inácio, que saiu lesionado e em lágrimas do embate com o Ajax: o central está a contas com um entorse traumática na tibiotársica direita. Os leões não revelaram qual o período estimado de paragem.

Ainda no boletim clínico aparece o nome de Pedro Gonçalves, que continua a realizar tratamento.