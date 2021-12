Sporting regressa aos treinos depois de Barcelos com quatro baixas

Rúben Amorim prepara o jogo com o Casa Pia

Jogo com o Casa Pia agendado para quarta-feira.

O Sporting regressou na manhã deste domingo aos treinos, depois do triunfo por 3-0 em Barcelos, para a ronda 15 da Liga Bwin. Segundo informou o clube no site oficial, "os titulares (...) realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram no relvado."

Jovane Cabral, Zouhair Feddal, Rúben Vinagre e Pedro Porro estiveram entregues aos cuidados do departamento médico e são, por isso, baixas no plantel.

O próximo jogo do Sporting está marcado para quarta-feira (20h45), frente ao Casa Pia, para os oitavos de final da Taça de Portugal.