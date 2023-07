Sessão de trabalho na Academia após o triunfo frente ao Villarreal.

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, depois do triunfo por 3-0 frente ao Villarreal, jogo de apresentação e referente ao Troféu Cinco Violinos. Segundo informou o clube no site oficial, "os mais utilizados no desafio frente aos espanhóis realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado."

Jeremiah St. Juste e Nuno Santos mantêm-se no boletim clínico.