Sporting regressa aos treinos após vencer Boavista com cinco baixas

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Próximo jogo é para a Taça da Liga.

O Sporting regressou na manhã deste domingo aos treinos, depois do triunfo por 2-0 frente ao Boavista, na ronda 1 da Liga Bwin. Segundo informou o clube no site oficial, o plantel fez trabalho de recuperação no ginásio.

Zouhair Feddal, Rúben Vinagre, João Palhinha e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico e, por isso, fazem parte do boletim clínico. Já Paulinho está em isolamento depois de ter acusado positivo à covid-19.

O próximo jogo do Sporting é em Penafiel, para a fase de grupos da Taça da Liga. Partida tem início às 20h15 de terça-feira.