Sporting regressa aos treinos ainda sem boas notícias para Rúben Amorim

Rúben Amorim prepara o jogo com o Marítimo

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves ainda em tratamento.

Depois de um dia de folga, o plantel do Sporting voltou aos treinos na Academia esta quarta-feira, sem boas notícias para Rúben Amorim. Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, dois titulares, ainda estão a contas com problemas físicos e limitados a tratamento, segundo indicou o clube no site oficial.

A situação dos dois jogadores tem sido, conforme O JOGO dá conta esta quarta-feira, gerida com pinças e ambos estão numa espécie de contrarrelógio para o duelo de Dortmund, terça-feira, para a segunda ronda da Champions.

Depois do triunfo por 1-0 em casa do Estoril, a equipa leonina prepara a receção ao Marítimo, encontro da sétima jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00 de sexta-feira.