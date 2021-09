Sporting regressa ao trabalho este domingo depois do empate com o FC Porto

O Sporting regressou ao trabalho na manhã deste domingo, na Academia Sporting, em Alcochete.

Sem tempo para descanso, os jogadores do Sporting regressaram este domingo de manhã aos treinos, horas depois de, na noite do dia anterior, empatarem na receção ao FC Porto (1-1). Os leões trabalharam na Academia, em Alcochete.

Os titulares no encontro do passado com o dragão realizaram trabalho de recuperação. Os demais jogadores treinaram normalmente no relvado. Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuaram os respetivos tratamentos.

O plantel às ordens de Rúben Amorim volta a treinar na segunda-feira de manhã, à porta fechada, na Academia. O Sporting joga na próxima quarta-feira, às 20h00, quando recebe o Ajax, na estreia da equipa na Liga dos Campeões.