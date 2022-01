Sporting regressa ao trabalho na Academia e dá novas informações sobre Porro

Lateral espanhol a contas com uma mialgia.

O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho na Academia depois da goleada por 4-0 frente ao Leça, para os quartos de final da Taça de Portugal. Nessa partida, Porro foi rendido por Esgaio em cima do apito inicial, com o clube leonino a informar que o internacional espanhol está a contas com uma mialgia na coxa direita.

"Ele não sentiu nada de diferente, sentiu desconforto. Ele começou a recuperar da lesão, a morte da avó mexeu muito com ele, teve de ir a Espanha, faltou a tratamentos, pois primeiro está o lado pessoal do jogador. Quando a cabeça não está tranquila, pode sentir-se desconfortável. Mais vale assim. Foi muito inteligente. Começa a aprender. Um jogador tem de se conhecer. Vamos tratá-lo, para que volte a trabalhar. Enquanto não estiver, o [Ricardo] Esgaio dá-me todas as garantias do mundo. Não o trocaria por jogador nenhum. Temos o Gonçalo Esteves, até o Tabata. Temos opções para tudo", disse Amorim após o encontro.

Os titulares em Paços de Ferreira, casa emprestada do Leça, realizaram trabalho de ginásio. Jovane Cabral, por seu lado, continua entregue ao departamento médico.