Sporting regressa ao trabalho e esclarece lesão de Palhinha

Médio saiu lesionado ao minuto 67 do encontro com o Tondela, que o emblema verde e branco venceu por 2-0, no Estádio de Alvalade

O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, depois de no domingo ter recebido e derrotado o Tondela, por 2-0, em jogo da 12ª jornada da Liga Bwin.

Os titulares fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens de Rúben Amorim, que não contou com João Palhinha. De recordar que o médio saiu lesionado ao minuto 67 do encontro com o Tondela, que o emblema verde e branco venceu por 2-0, no Estádio de Alvalade, no domingo.

De acordo com o clube leonino, o médio está a contas com "uma lesão muscular na região posterior da coxa direita". De recordar que o Sporting defronta o Benfica na sexta-feira, em dérbi agendado para as 21h15, em Alvalade.

Também Jovane Cabral e Rúben Vinagre, a realizar tratamento às respetivas lesões, não estiveram presentes.

Na terça-feira, o Sporting cumpre um dia de folga e regressa ao trabalho na quarta-feira, às 10h30, na Acadmia.