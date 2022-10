Sporting regressa à Academia com quatro baixas e os titulares em recuperação

Primeiro treino depois da desilusão na Taça de Portugal.

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira à Academia, depois da derrota (1-0) na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Varzim.

"Na sessão do dia, os titulares no último encontro fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado sob a orientação de Rúben Amorim", informou o clube no site oficial.

Daniel Bragança, Sebastián Coates, Jeremiah St. Juste e Luís Neto foram baixas por motivos físicos e, desse modo, continuam entregues ao departamento médico leonino.

O Sporting volta aos treinos na quarta-feira, depois de um dia de folga, preparando a receção ao Casa Pia, agendada para as 20h30 de sábado.