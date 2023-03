Sporting reforça as boas sensações nas eliminatórias contra ingleses

A festa dos jogadores do Sporting em Londres

Redação com Lusa

Nono apuramento, às custas do Arsenal, em apenas 12 eliminatórias.

O Sporting reforçou o fantástico registo face a ingleses nas taças europeias de futebol, ao somar o nono apuramento, às custas do Arsenal, nos "oitavos" da Liga Europa, em apenas 12 eliminatórias.

O onze de Rúben Amorim afastou os líderes da Premier League nos penáltis (5-3), em pleno Emirates, depois de Pedro Gonçalves, com um golo quase do meio-campo, aos 62 minutos, "anular" o tento inicial de Xhaka, aos 19, depois do 2-2 de Alvalade.

Desta forma, os leões já não têm balanço negativo em termos de eliminatória com qualquer equipa inglesa, uma vez que só o tinham com o Arsenal, que os havia afastado há mais de 50 anos, mais precisamente na temporada 1969/70 (0-0 em casa e 0-3 fora, na segunda ronda da Taça das Cidades com Feira).

O Sporting também foi afastado pelo Newcastle, em 1968/69, e, mais recentemente, na época passada, pelo Manchester City, mas tem com estas equipas um registo "nulo", pois tinha-as eliminado em 2004/05 e 2011/12, respetivamente.

Na sua história, a equipa "leonina" também fez "tombar" Manchester United (1963/64), Sunderland (1973/74), Southampton (1981/82), Middlesbrough (2004/05), Bolton (2007/08) e Everton (2009/10), nos únicos confrontos a eliminar com esses conjuntos.

O mais memorável dos confrontos foi, precisamente, o primeiro, perante o Manchester United, na caminhada rumo à histórica conquista da Taça das Taças de 1963/64.

A formação "leonina" apanhou pela frente nos quartos de final o poderoso conjunto de Manchester e perdeu por 4-1 em Old Trafford, na primeira mão, culpa de um "hat-trick" de Denis Law e um tento de Bobby Charlton, contra um de Osvaldo Silva.

A eliminatória parecia sentenciada, mas, em 18 de março de 1964, o Sporting escreveu uma das suas mais memoráveis noites europeias, ao golear os ingleses por 5-0, com três golos de Osvaldo Silva (três, 12 e 54 minutos), um de Geraldo Carvalho, vulgo Géo (47), e outro de João Morais, o do "cantinho" (52).

Para a história, também ficou a eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa de 2011/12 com o Manchester City, que nessa temporada conquistou o título inglês e era claramente favorito, depois de na ronda anterior ter eliminado o FC Porto (2-1 fora e 4-0 em casa).

A eliminatória começou em Alvalade e os "leões" conseguiram uma vitória tangencial, selada de calcanhar por Xandão (51 minutos), que não abria grandes perspetivas de apuramento, mas, em 15 de março, o Sporting gelou o Ethiad, com golos do chileno Matías Fernández (33) e do neerlandês Ricky van Wolfswinkel (40).

Na segunda parte, os comandados do italiano Roberto Mancini reagiram e ainda chegaram a 3-2, com dois tentos do argentino Sergio Agüero (60 e 82 minutos) e um penálti do italiano Mario Balotelli (75), mas o "onze" de Ricardo Sá Pinto resistiu.

Esta quinta-feira, o Sporting, de Rúben Amorim, voltou a fazer história, ao afastar nos penáltis o Arsenal, líder da Premier League, num embate marcado pelo golo de Pedro Gonçalves, com um remate pouco à frente do meio-campo, aos 62 minutos.

Depois do empate a dois em Alvalade, o tento do internacional luso "anulou" o de Xhaka, aos 19 minutos, e igualou a eliminatória, que só se decidiu nos penáltis, com o Sporting a marcar os cinco e Adán a parar o pontapé de Martinelli.