Sporting reembolsa obrigacionistas e Salgado Zenha diz: "Vivemos momento extraordinário"

Obrigações Sporting SAD 2018-2021 venceram hoje, 26 de novembro, e a SAD já procedeu ao seu pagamento, de 26,7 M€, através de empréstimo intercalar com a Sagasta Finance, que por sua vez será pago com o novo empréstimo obrigacionista de 30 M€ que está em fase de subscrição

O Sporting já saldou o reembolso do empréstimo obrigacionista de 26,7 M€ que vencia hoje, dia 26 de novembro, e o administrador da SAD com a pasta financeira, Salgado Zenha, expressou confiança no momento que o clube vive e otimismo no futuro, em entrevista ao jornal oficial do clube. Recorde-se que o reembolso foi efetuado com recurso a empréstimo intercalar com a Sagasta Finance, que será, por sua vez, saldado com novo empréstimo obrigacionista, de 30 M€, que se encontra em fase de subscrição.

"Estamos mais próximos de alcançar o equilíbrio. Estamos apenas focados em reduzir custos. Aumentar o orçamento não se traduz necessariamente em resultados desportivos e financeiros. Até na contratação de Rúben Amorim os valores estiveram dentro do orçamento. Não há intenção de fazer um segundo empréstimo. Estamos com um conforto maior que há três anos, a situação do Sporting agora é diferente. Vivemos um momento desportivo extraordinário. Financeiramente demos um passo importante com a otimização de custos a nível estrutural. Estamos no caminho que procuramos e de acordo com a nossa estratégia. As perspetivas são muito mais otimistas. O Sporting trilhou um caminho de otimização da estrutura de custos para depois potenciar as receitas", salientou Francisco Salgado Zenha ao Jornal Sporting.