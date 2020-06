Sporting recuperou energia ainda com trio indisponível

Do trio de lesionados apenas Joelson deverá ser opção para a próxima jornada. Titulares fizeram apenas recuperação.

O Sporting realizou na tarde desta sexta-feira uma sessão de recuperação física, na Academia, na qual ainda não participaram os três lesionados que falharam por baixa médica a deslocação a Guimarães (2-2) da véspera: Wendel, Luiz Phellype e Joelson Fernandes.

Deste trio, recorde-se, apenas Joelson, com uma contusão no joelho esquerdo, deverá ser opção já no próximo desafio contra o Paços de Ferreira, pois está previsto que retome os treinos sem limitações no início da próxima semana. Quer o jovem extremo quer Wendel (raumatismo no joelho direito com afetação do ligamento colateral medial) fizeram tratamento, ginásio e exercícios no relvado, enquanto Luiz Phellype prossegue a recuperação de intervenção cirúrgica.

Os titulares da partida contra o V. Guimarães fizeram apenas recuperação no ginásio, e os restantes elementos do plantel trabalharam com normalidade no relvado da Academia.

O plantel do Sporting folga este sábado e retoma os trabalhos na manhã de domingo.