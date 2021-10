Sporting recorda Vítor Damas com lançamento de camisola vintage

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

De acordo com o emblema leonino, "a camisola é uma réplica do equipamento utilizado pelo guardião, na sua época de estreia, em 1966/1967, e transporta a elegância de Damas no tempo".

O Sporting lançou esta sexta-feira a camisola vintage Vítor Damas, como forma de recordar e homenagear o guarda-redes que representou a equipa principal dos leões entre 1966 e 1976 e, numa segunda passagem, entre 1984 e 1989.

A camisola é "preta, com o número 1 nas costas e com vários elementos originais distintivos" e está disponível a partir desta sexta-feira, tanto na Loja Verde online, como nas lojas físicas.

Vítor Damas é a assim a mais recente lenda a integrar a linha Vintage do Sporting, após a edição dedicada a Jordão.