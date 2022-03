Sporting recompra VMOC: Nuno Sousa reage e enuncia dúvidas

Nuno Sousa, candidato à presidência do Sporting

Perante o anúncio, o candidato às eleições deste sábado, Nuno Sousa, reagiu

O Sporting fechou acordo para recomprar os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo banco Millenium BCP, garantindo a maioria do capital social da SAD, anunciou o presidente Frederico Varandas, em conferência de imprensa.

"Hoje é um dia histórico. O Sporting Clube de Portugal fechou hoje o acordo para comprar os VMOC detidos pelo Millenium BCP, garantindo a maioria do capital da SAD", começou por dizer o dirigente "leonino", no auditório do Estádio José Alvalade.

Perante o anúncio, o candidato às eleições deste sábado, Nuno Sousa, reagiu: "Porém, este ponto essencial da vida e sobrevivência do Sporting não pode ser tratado de forma leve. O comunicado da atual direção é pouco explícito quanto aos contornos do negócio, e a presença, em direto, de Frederico Varandas, poucas ou nenhumas dúvidas dissipou", pode ler-se no comunicado.

"Queremos verdadeiramente acreditar que o afimado corresponde à verdade, mas tememos que seja apenas um anúncio popular e propagandístico, que visa expurgar o desespero quem se pauta sempre pelo não dito ou pelo dito mais ou menos", lê-se, mais à frente.

Comunicado

"Sobre o anúncio de compra dos VMOC A ser verdade, a candidatura Pelo Meu Sporting - Lista C está deveras feliz com esta boa notícia. A compra dos VMOC e o assegurar da viabilidade do nosso Sporting foi e é, desde o início, uma prioridade da nossa campanha.

Como sempre afirmámos, não faremos política de "terra queimada" e todos os dossiers serão analisados de forma a prosseguirem-se os processos viáveis e sustentados. Porém, este ponto essencial da vida e sobrevivência do Sporting não pode ser tratado de forma leve. O comunicado da atual direção é pouco explícito quantos aos contornos do negócio, e a presença, em directo, de Frederico Varandas, poucas ou nenhumas dúvidas dissipou. Um tema desta dimensão, uma das principais preocupações dos Sócios Sportinguistas, merece mais atenção e explicações detalhadas.

Uma gestão que se pretende racional e profissional não se relaciona desta forma com os negócios, nomeadamente quando tantos condicionais, "poderá", "irá", "estudará", deixam antever que a boa e pretendida resolução do assunto não se encontra solucionado, mas, como já nos habituou Frederico Varandas, apenas na nebulosa do "talvez seja assim".

Queremos verdadeiramente acreditar que o afimado corresponde à verdade, mas tememos que seja apenas um anúncio popular e propagandístico, que visa expurgar o desespero quem se pauta sempre pelo não dito ou pelo dito mais ou menos.

Esta declaração, na véspera de eleições (podia ter sido antes, podia ser depois, diz Frederico Varandas...), quando tanto tempo houve e tantas perguntas feitas ficaram sem resposta, demonstra a irracionalidade e pouco rigorosa gestão atualmente feita do nosso Clube, a lembrar tempos idos em que investidores e jogadores eram anunciados durante a campanha, para nunca se concretizarem.

As explicações factuais, rigorosas e transparentes, com documentos que documentadas que garantam não ser este anúncio um puro ato de desespero, para garantir votos, essas, nem vê -las.

No último dia de campanha eleitoral, recorre-se ao fundo Sagasta para conseguir 40M para antecipar uma compra.

- Qual o preço?

- Qual a taxa de juro?

- Quais as condições financeiras?

- Com uma nova antecipação das receitas televisivas, nos últimos 3 anos de contrato com a NOS vamos ter receitas de onde?

Os Sócios têm direito às respostas a estas perguntas que, uma vez mais, ficarão por responder, num conceito de transparência e de respeito pelos Sócios que é totalmente oposto ao que nós defendemos e pretendemos implementar!"