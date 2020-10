Sporting recebeu proposta de sete milhões de euros por Vietto

SAD terá recusado a oferta, apontando para um negócio na ordem dos 11 milhões de euros.

O Al-Hilal da Arábia Saudita está interessado na contratação de Luciano Vietto e, segundo O JOGO apurou, terá mesmo avançado com uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador.

O Sporting, apesar da disponibilidade para negociar o avançado argentino devido ao elevado vencimento que aufere, terá recusado este valor, deixando, no entanto em aberto, uma negociação futura por valores na ordem dos 11 milhões de euros.

O Sporting, recorde-se, detém apenas 50 por cento dos direitos económicos de Luciano Vietto, sendo que o remanescente está na posse dos espanhóis do Atlético de Madrid. Os responsáveis leoninos, no âmbito das negociações com o emblema de Madrid por Gelson Martins, acordaram e comunicaram a 14 de maio de 2019 à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a aquisição dos direitos desportivos de Vietto por 7,5 milhões de euros, mas possuem apenas metade dos direitos económicos, condicionando assim as negociações com outros clubes no futuro.

Refira-se que o avançado de 26 anos apontou na derradeira temporada oito golos em 35 jogos. Esta época está em branco nos quatro jogos feitos.