Sporting receberá 25 por cento de uma futura venda de Gonzalo Plata

Percentagens mudaram quando o internacional equatoriano foi transferido para o Valladolid

Gonzalo Plata irá render mais dinheiro ao Sporting, que reservou parte do passe do equatoriano. No entanto, essa verba será inferior ao que se estipulava, como explica Santiago Morales, diretor geral do Independiente del Valle.

"Quando o vendemos ao Sporting tínhamos 50 por cento do passe, mas o ano passado, quando o jogador foi transferido para o Valladolid, as percentagens mudaram ficando o Sporting e o Independiente com 25 por cento cada, e o Valladolid com 50%", revelou Santiago Morales ao programa espanhol "Chiringuito".

Assim, os leões terão direito a 25 por cento de uma futura venda de Plata que está, certamente, de saída do clube que desceu à II divisão espanhola. O Bournemouth é o mais interessado e estima-se que possa pagar entre 8 a 10 milhões de euros. Tal negócio renderia entre 2 a 2,5 milhões de euros à SAD leonina.