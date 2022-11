Sporting recebe o Eintracht Frankfurt e este é onze provável de Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Morita não recuperou e, nesse sentido, Pedro Gonçalves deverá jogar no meio-campo face à inexperiência de Mateus Fernandes e aos reparos feitos a Alexandropoulos.

Paulinho passou do trabalho condicionado ao treino sem limitações. O avançado não usou qualquer proteção, seja na coxa ou no tornozelo, zonas com duas lesões antigas que têm prejudicado o atleta nos últimos tempos. O avançado pode até ser titular, mesmo que Rúben Amorim saiba que Paulinho poderá não ter o ritmo para jogar toda a partida. O canhoto só tem cinco jogos a titular esta época e apenas contra o Varzim, na Taça de Portugal, completou os 90 minutos. Contudo, voltou a sentir problemas físicos e falhou o desafio em Arouca.

A dúvida do treinador pode passar pelo plano de jogo: o atacante pode ser uma alternativa para arriscar tudo em caso de ser necessário recuperar de desvantagem, recordando que foi a sair do banco que fez os seus dois golos na época: ao Tottenham e ao Casa Pia.

Mas sem Morita, que não subiu ao relvado e continua lesionado, é previsível que seja Pedro Gonçalves a jogar no meio-campo, como também sucedeu frente ao Arouca. Isto porque Mateus Fernandes nunca foi titular na equipa leonina e Alexandropoulos apenas uma vez, saindo ao intervalo frente ao Varzim e não voltando a merecer minutos.

Utilizando Pote ao lado de Ugarte, o ataque tem mais duas vagas se confirmar-se a aposta em Paulinho. Rochinha e Arthur Gomes foram titulares no sábado, mas Edwards e Trincão estão na frente da corrida por um lugar no onze.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

O Sporting-Eintracht Frankfurt, da sexta e última jornada da Liga dos Campeões, inicia às 20h00.