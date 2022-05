Sporting recebe multa pesada pelo comportamento dos adeptos em Portimão

Emblema de Alvalade terá de desembolsar quase 14 mil euros por ocorrências na visita ao Portimonense

O arremesso de tochas, o deflagrar de potes de fumo e insultos ao treinador adversário, protagonizados por adeptos do Sporting, originaram uma multa de 13.900, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

O valor punitivo, descrito no documento sobre os incumprimentos regulamentares na 33.ª jornada da Liga Bwin, divide-se em 10.200 euros pelo arremesso de duas tochas para o relvado no início da segunda parte, "tendo interrompido o jogo durante um minuto", em mais 3.190€, por causa da deflagração de dois potes de fumo e de sete tochas, e em 510 euros pelo pronunciar de insultos a Paulo Sérgio.

As ocorrências foram registadas pelos delegados da Liga no decurso da visita do Sporting ao reduto do Portimonense no passado fim de semana (2-3).