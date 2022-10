Sporting realizou mais um treino e Amorim continua sem quatro opções

Rúben Amorim prepara o jogo com o Casa Pia

Na mira está o jogo com o Casa Pia, no sábado.

O plantel do Sporting realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Casa Pia, ainda com quatro jogadores entregues ao departamento médico.

Daniel Bragança, Sebastián Coates, Luís Neto e Jeremiah St. Juste voltaram a não estar às ordens de Rúben Amorim, sendo que os três últimos limitam bastante as opções para a defesa leonina.

Sexta-feira há nova sessão e às 12h15 Rúben Amorim fará a antevisão a um jogo que começa às 20h30 de sábado.