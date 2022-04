Sporting reage aos castigos e recorda "histórico disciplinar" de Pepe em Espanha

Sporting reage aos castigos através de um comunicado

Pepe (FC Porto) e Tabata (Sporting) foram suspensos por 23 dias e foram ainda multados em 2 870 euros na sequência do inquérito instaurado após os incidentes verificados no encontro da 22.ª jornada da I Liga Bwin, disputado no estádio do Dragão, em 11 de fevereiro, e que terminou empatado 2-2.

Além destes dois jogadores, também o defesa sportinguista Matheus Reis foi sancionado com um jogo de suspensão, podendo o Sporting recorrer para o pleno, por este ter igualmente confessado.

O administrador portista Luís Gonçalves foi alvo de inquérito por se ter envolvido nos incidentes e condenado numa pena de suspensão de 68 dias, podendo recorrer para o TAD, enquanto o diretor-desportivo leonino Hugo Viana viu o inquérito que lhe foi movido ser arquivado.

No comunicado, o clube lisboeta aponta o que considera diferenças de tratamento, apontado à moldura disciplinar aplicada. Sobre Pepe, por exemplo, o Sporting recorda que "durante o jogo procurou ocultar o arremesso de um projéctil para o terreno de jogo [...]; que após o final do jogo pontapeou e empurrou Hugo Viana perante o árbitro, o que este fez constar em relatório". Rematando com o passado do internacional português aquando da passagem pelo Real Madrid. "[...] tem no seu histórico disciplinar, entre outros destaques na Liga Espanhola, uma suspensão de 10 jogos por agressão a um jogador adversário, sendo à época um dos 10 maiores castigos aplicados pela Federação espanhola".

O Sporting lamenta ainda o facto de não ser "conhecida qualquer decisão relativamente aos comportamentos adoptados pelos elementos da organização de jogo do FC Porto que protagonizaram as agressões e arremessos de objectos após o final do jogo".

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD tomou nesta data conhecimento das seguintes decisões adoptadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a respeito do jogo 22.ª jornada da Liga Bwin disputado com o FC Porto no dia 11 de Fevereiro de 2022:

1. Matheus Reis, que durante o jogo fez um gesto obsceno, foi punido com 1 jogo de suspensão ().

2. Luís Gonçalves, que após o final do jogo empurrou e agarrou pelo pescoço o jogador Gonçalo Inácio, foi punido com 68 dias de suspensão (sendo de notar que as competições nacionais terminam dentro de cerca de 33 dias).

3. Bruno Tabata, que após o final do jogo empurrou Luís Gonçalves quando este agarrava o pescoço de Gonçalo Inácio, confessou a infracção, beneficiou de uma circunstância atenuante (provocação) e foi punido com 23 dias de suspensão.

4. Pepe:

a) que durante o jogo procurou ocultar o arremesso de um projéctil para o terreno de jogo;

b) que após o final do jogo pontapeou e empurrou Hugo Viana perante o árbitro, o que este fez constar em relatório;

c) que causou a Hugo Viana um traumatismo que o Prof. Doutor José Carlos Noronha confirmou ser compatível com um pisão dado por jogador calçado com chuteiras de pitons de alumínio;

d) que negou tê-lo feito;

e) beneficiou de QUATRO circunstâncias atenuantes, a saber: prestação de serviços relevantes ao futebol; louvor por mérito desportivo; provocação (porque Hugo Viana "entrou no terreno de jogo"); e forte perturbação;

f) que tem no seu histórico disciplinar, entre outros destaques na Liga Espanhola, uma suspensão de 10 jogos por agressão a um jogador adversário, sendo à época um dos 10 maiores castigos aplicados pela Federação espanhola;

g) foi punido com 23 dias de suspensão.

Não é ainda conhecida qualquer decisão relativamente aos comportamentos adoptados pelos elementos da organização de jogo do FC Porto que protagonizaram as agressões e arremessos de objectos após o final do jogo, os quais continuam e continuarão a estar presentes nos jogos disputados naquele estádio.

Foram também conhecidas hoje as decisões adoptadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a respeito do jogo da final da Taça da Liga disputado com o SL Benfica no dia 29 de Janeiro de 2022. Hugo Viana (o mesmo que foi pontapeado e cujo agressor foi sancionado com 23 dias de suspensão) foi punido com 45 dias de suspensão por ter dito "devias estar preso" ao motorista do presidente do SL Benfica.

A posição do Sporting CP sobre esta forma de aplicar a justiça desportiva já foi exteriorizada em comunicado no dia 01 de Fevereiro de 2021: "A evidência da situação torna também evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão."

Perante mais estes factos, os observadores do fenómeno tirarão as suas próprias conclusões."