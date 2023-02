Sporting reage ao processo E-Toupeira, fala do Apito Dourado e da Juventus

Sporting emitiu comunicado esta sexta-feira

O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira, decisão foi conhecida na quarta-feira.

Passadas mais de 48 horas, o Sporting emitiu um comunicado sobre o desfecho do processo, considerando ter ficado surpreendido "por o Tribunal ter considerado plausível que esse agente desportivo, apesar de ter sido 'o elemento preponderante que desencadeou toda a sequência de crimes', nada tenha informado das suas acções e do resultado das suas diligências ao então presidente da SLB SAD, Luís Filipe Vieira, nem tão pouco os seus vice-presidentes ou Administração".

"Este é mais um de vários processos cujos graves contornos colocam em causa o funcionamento e reputação do futebol português e a verdade desportiva das nossas competições", refere ainda o Sporting, recordando depois o processo Apito Dourado. "A Justiça falhou no chamado processo do Apito Dourado. É fundamental que desta vez não volte a ficar tudo na mesma, com os intervenientes a fingir que nada se passou, que não existem escutas disponíveis na internet, que o crime teve o castigo merecido. Não teve. E o crime não pode compensar, porque a percepção de que o crime compensa mina totalmente a confiança dos cidadãos nas instituições."

COMUNICADO

"Face à condenação por corrupção activa do antigo director jurídico e assessor da administração do SL Benfica, Paulo Gonçalves, no processo E-Toupeira, a Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD mostra-se surpreendida por o Tribunal ter considerado plausível que esse agente desportivo, apesar de ter sido 'o elemento preponderante que desencadeou toda a sequência de crimes', nada tenha informado das suas acções e do resultado das suas diligências ao então presidente da SLB SAD, Luís Filipe Vieira, nem tão pouco os seus vice-presidentes ou Administração.

Ainda que o Tribunal admita que existiria vontade e interesse de Paulo Gonçalves em ter acesso a informações variadas de processos para alegado benefício do SLB, considerou que a concretização de possíveis vantagens não foi demonstrada.

Provou-se (mais um) corruptor activo, concluiu-se que "a conduta de Paulo Gonçalves foi ilícita, porque contrária à Lei" e que por isso teve acesso a informação indevida, mas não se demonstrou que o arguido tenha partilhado essa informação. Ou seja, Paulo Gonçalves corrompeu, teve acesso a informação privilegiada, mas teria agido apenas por sua iniciativa e recreio.

A relação laboral entre o SLB e Paulo Gonçalves terá terminado em finais de 2018, mas este, além de presença assídua no estádio do clube, surge associado ao SLB como intermediário em vários negócios posteriores, como a transferência de Darwin Nuñez do SLB para o Liverpool, com a qual, segundo notícias públicas, terá lucrado cinco milhões de euros. Fica a dúvida sobre o porquê desta intermediação por parte do advogado que já não tinha ligação ao SLB e sobre o qual já recaíam suspeitas e acusações de corrupção.

Este é mais um de vários processos cujos graves contornos colocam em causa o funcionamento e reputação do futebol português e a verdade desportiva das nossas competições: tráfico de influências, corrupção, entregas de malas com dinheiro, jogadores no activo que dizem ter sido aliciados - um sem número de negócios duvidosos e práticas criminosas que mancham o Desporto nacional.

A Justiça falhou no chamado processo do Apito Dourado. É fundamental que desta vez não volte a ficar tudo na mesma, com os intervenientes a fingir que nada se passou, que não existem escutas disponíveis na internet, que o crime teve o castigo merecido. Não teve. E o crime não pode compensar, porque a percepção de que o crime compensa mina totalmente a confiança dos cidadãos nas instituições.

Neste, e noutros casos, tenhamos referência do que é feito lá fora, como é exemplo o caso italiano que levou a Juventus à descida de divisão.

A Sporting SAD já se constituiu assistente em todos estes processos que envolvem o Desporto português e partilhou todas as informações relevantes com as autoridades, nas devidas instâncias, para que a verdade desportiva não seja constantemente deturpada por este tipo de práticas e comportamentos.

O caminho será duro, mas será a única forma de legitimar, de uma vez por todas, o Desporto nacional e o futebol em particular."