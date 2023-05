Sporting reage à violência nas bancadas antes do dérbi

A direção liderada por Frederico Varandas explicou ser "alheia a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não sócios"

Antes ainda do arranque do dérbi lisboeta, o Sporting explicou, através de um comunicado, a razão para grupo de adeptos do Benfica ter surgido fora da caixa de segurança no Estádio de Alvalade.

A direção liderada por Frederico Varandas explicou ser "alheia a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não sócios", acrescentando ter sido opção das autoridades indicar em que zona do estádio ficariam os outros adeptos do Benfica.

Comunicado na íntegra



"O Sporting Clube de Portugal informa que apenas vendeu ao SL Benfica os 2500 bilhetes previstos para o dérbi deste domingo. Todos os outros bilhetes foram exclusivos para Sócios do Clube.



O Sporting CP reforça que é alheio a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não Sócios.



Por indicação das forças de segurança, os adeptos do SL Benfica que se encontravam fora da zona que lhes era destinada foram encaminhados para a bancada lateral.



O Sporting CP lamenta o constrangimento, mesmo sendo alheio à venda de bilhetes a não Sócios e à presença de adeptos adversários na bancada lateral."