Sporting: Rafael Camacho discute futuro esta semana

Ala direito termina contrato em 2024 e a SAD privilegia uma venda. Cenário de rescisão do vínculo é equacionado, mas não agrada ao criativo. Clubes turcos e gregos estão interessados numa transferência definitiva, já emblemas alemães sondaram um possível empréstimo. Jogador já se treina e está empenhado em mostrar capacidade.

Rafael Camacho reúne-se esta semana com responsáveis técnicos e diretivos do Sporting para avaliar o seu futuro profissional, sabe O JOGO. Com contrato até 2024, a Direção tem como meta negociar o jogador a título definitivo e poder recuperar algum do valor investido em 2019, quando custou 5 milhões de euros, vindo do Liverpool.

Este é um caso premente em Alvalade, pois o extremo aufere um salário avultado, acima de 1,5 milhões de euros líquidos (3 M€ brutos) e é o jogador mais caro para as finanças do clube entre os que não estão a jogar na equipa A.

O cenário que se colocou em cima da mesa no último ano, de avançar-se para uma rescisão de contrato, não agrada ao jogador, que quer lutar pelo seu espaço no Sporting, acreditando que poderá ser uma opção válida, mesmo tendo em conta que nunca teve a hipótese de fazer as pré-épocas com Rúben Amorim ao comando, somando, sim, seis jogos ao serviço do técnico em 2020, quatro deles como titular. Já foi equacionada, por parte da SAD, a possibilidade de renovar por mais uma ou duas temporadas com o extremo de 23 anos, mas, necessariamente, rubricando-se uma baixa importante do vencimento. Neste momento, é um cenário altamente improvável.

Camacho já começou os trabalhos de pré-época com um acompanhamento individualizado, de modo a apresentar-se nas melhores condições, e tem clubes interessados nos seus serviços, estando, fundamentalmente, empenhado em jogar com regularidade. Emblemas gregos e turcos seguiram os passos do atleta no Aris de Salónica, onde esteve emprestado, marcando três golos em 32 jogos. Também clubes alemães, que já o detetavam como grande talento ainda no Liverpool, estão dispostos a negociar um empréstimo. Camacho vai ouvir os argumentos do Sporting e saber onde fará a pré-época.

Eduardo Henrique por conversar

Eduardo Henrique está fora da pré-época de Rúben Amorim e continua à margem da equipa principal. Com contrato até 2024, é um dos jogadores que a SAD quer vender. O cenário de rescisão esteve em cima da mesa, mas, sabe O JOGO, não teve avanços até aqui. Tem um salário que ronda os 1,2 M€ brutos. Não se encontrou saída para o jogador em 2022/23.