Sporting quer Slimani, mas tem concorrência na Premier League

Slimani tem contrato com o Leicester até 2021 e o Sporting quer trazê-lo de volta a casa.

O Burnley é o mais recente interessado na contratação do avançado Islam Slimani, que o Sporting, diga-se, tem debaixo de olho, no âmbito do desejo já noticiado por O JOGO de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em fazer regressar o internacional argelino a Alvalade.

No domingo, o "Burnley Express" noticiou precisamente o interesse dos Clarets em Slimani, ainda com base no que este rendeu ao serviço do Leicester, onde ingressou em 2016 a troco de 30 milhões de euros. Porém, depois de uma época e meio aquém do desejado no Leicester, Slimani acabou por ser cedido por empréstimo ao Newcastle, onde também não singrou.

Na temporada 2018/19, Slimani evoluiu nos turcos do Fenerbahce, na qual também revelou problemas de rendimento e na estação em curso encontra-se cedido por empréstimo no Mónaco, em que tem nove golos em 19 jogo. Termina contrato com o Leicester em 2021 e tem 31 anos.