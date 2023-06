Sporting quer renovar com Gonçalo Inácio e subir a cláusula de rescisão

Presença mais constante na Seleção preocupa elenco de Frederico Varandas. SAD quer blindar o central com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Defesa-central continua a ser assediado por vários clubes da Premier League e não só. É certo que os seus representantes irão apresentar propostas aos leões para a saída durante este verão.

A Sporting, SAD, prepara-se para apresentar uma proposta de renovação de contrato a Gonçalo Inácio, tentando, com essa medida, prolongar a estadia do central nos seus quadros ou tirar o maior benefício financeiro quando chegarem ofertas de outros clubes. Isto é, os leões têm conhecimento das diferentes abordagens de que tem sido alvo o jogador - aumentaram com a presença na Seleção e a perspetiva de continuidade durante muito tempo, já que Roberto Martínez aposta preferencialmente numa defesa a três e o central canhoto está habituado a essa dinâmica no Sporting -, através da empresa que o assessoria, e pretendem aumentar a cláusula de rescisão do mesmo, atualmente fixada nos 45 milhões de euros (tem contrato com o Sporting até 2026).

Ao que tudo indica, e dando sequência à política há muito definida por Frederico Varandas em relação aos jogadores que representam as seleções e atuam no setor mais recuado da equipa, Inácio passará a estar protegido por uma cláusula de 60 milhões de euros. Ao mesmo tempo, o central verá o seu salário subir para o patamar entre 800 mil e um milhão de euros limpos por ano. Esta operação (renovação) está em curso, mas, obviamente, não garante a continuidade do jogador no plantel. O camisola 25 tem mercado, tem sido seguido por vários clubes europeus de peso, que analisam a sua evolução nos últimos anos, e a qualquer momento poderão avançar com uma proposta concreta. Aliás, é praticamente um dado adquirido que nos próximos tempos chegarão a Alvalade ofertas para o parceiro de Coates, Diomande, Matheus Reis, St. Juste e companhia. De resto, o Sporting quer ter a fasquia mais elevada para não ser surpreendido e poder iniciar assim negociações com os interessados a partir de um valor mais alto.

Rúben Amorim não quer perdê-lo, mas a verdade é que o central é dos elementos mais valorizados do plantel. Inácio sente-se bem no Sporting, mas nunca escondeu em círculos mais fechados que gostaria de atuar num dos colossos europeus. Manchester United, Newcastle, Tottenham e Paris Saint-Germain são apenas alguns dos clubes que seguem com muita atenção o central de 21 anos.

Uma vez mais, realizou uma grande temporada, com 52 partidas disputadas, e um rendimento muito regular, tendo sido decisivo em vários desafios das competições europeias, como, por exemplo, com o Arsenal, num encontro muito importante para as aspirações leoninas na eliminatória ("oitavos" da Liga Europa). Os leões viriam a passar à fase seguinte.

Defesa com instinto matador

Formado no Sporting, Gonçalo Inácio está há três épocas consecutivas a fazer a diferença na primeira equipa dos leões, tornando-se num dos indiscutíveis de Rúben Amorim. Desde 2020/21 tem sido sempre a subir. Nessa temporada, realizou 25 partidas e marcou dois golos. O alto rendimento tornou-o de imediato numa das figuras da equipa. A temporada seguinte terá sido de total afirmação, tendo efetuado 45 jogos e apontado cinco golos. Além da consistência a defender, Inácio apresentava também argumentos como goleador, sobretudo nos lances de bola parada. Na última época voltou a destacar-se no onze leonino, com 52 jogos e quatro golos, demonstrando novamente o seu bom jogo aéreo. O desempenho positivo levou-o à Seleção.