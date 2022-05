Sporting pede que Fatawu Issahaku seja dispensado da seleção

Médio ofensivo está convocado para um torneio no Japão, mas leões querem o jogador em boas condições e disponível para os trabalhos de pré temporada

Fatawu Issahaku mereceu a confiança do seu selecionador para representar o Gana, mas o Sporting não está muito interessado em que o jogador possa cumprir quatro jogos com as cores do seu país. Os leões pretendem que o médio ofensivo seja dispensado antes da Taça Kirin, um torneio marcado para o Japão.

O clube português nada pode fazer para que o jogador não atue nos dois compromissos de qualificação para a CAN, diante das seleções de Madagáscar (quarta-feira, 1 de junho) e República Centro Africana (5 de junho), mas ainda acalenta esperanças quanto à presença do mesmo atleta do torneio quadrangular, no Japão.

A seleção do Gana defronta o Japão no dia 10 de junho e quem vencer jogará a final do torneio particular, quatro dias depois.

O objetivo do Sporting é que o jogador possa estar nas melhores condições possíveis para a pré-temporada.