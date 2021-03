Sporting quer Porro por cinco temporadas: confira os detalhes

Antecipação de opção de compra já foi comunicada ao Manchester City. Ala direito para blindar com 60 milhões... ou mais.

Na mesma semana em que Pedro Porro, lateral-direito de 21 anos dos leões, ouviu Luis Enrique chamá-lo pela primeira vez à principal seleção de Espanha, o Sporting comunicou ao Manchester City que vai antecipar a cláusula de opção de compra do jogador (8,5 milhões de euros), emprestado por dois anos, para o final desta época.

O JOGO confirmou não só a informação avançada pela SIC Notícias na noite de terça-feira, mas também soube os moldes contratuais que a SAD liderada por Frederico Varandas já discute neste momento com os representantes do jogador; não obstante do timing do anúncio, foi até o nosso jornal que adiantou esta intenção, na sua edição de 21 de novembro.

Num primeiro contacto, a administração abordou a intenção de amarrar um dos destaques do Sporting 2020/21 com um contrato de cinco anos, até 2026, apostando, também, numa cláusula de rescisão de 60 milhões... ou mais. Este ponto ainda irá a discussão em reuniões próximas, mas o presidente dos leões pretende blindar Porro com uma cifra normalmente incomum nos defesas, habitualmente nos 45 M€, e que só Nuno Mendes, outro ala - esquerdo -, "ousou" superar, quando reviu a ligação aos leões e colocou a sua cláusula nos 70M€.

Numa época em clara curva ascendente, sabe o nosso jornal que foram vários os clubes que já perguntaram, quer ao City quer aos agentes do futebolista, sobre as condições que estariam a ser pedidas, recebendo sempre a mesma resposta: o Sporting tem prioridade, vai avançar para a compra antecipada - agora confirmada - e o primeiro classificado da Premier League não tem, no contrato de cedência assinado com os verdes e brancos, qualquer hipótese de resgaste. Tenta, porém, negociar a maior percentagem possível numa venda futura, pois quer mitigar desperdício pelo ativo que comprou ao Girona, de Espanha, por 12 milhões de euros, em 2019.



No topo dos rankings da Liga NOS

Prova de que a intenção do Sporting para com Porro não é fruto do acaso, ficam alguns dados demonstrativos da preponderância deste ala que funciona, no fundo, como um extremo, percorrendo todo o corredor no 3x4x3 de Rúben Amorim: para além de ser o segundo futebolista dos leões que mais remata na época (soma 49 e apenas é suplantado por Pote, com 68), na Liga NOS aparece na frente das listas dos laterais com mais passes chave (32, tantos como Grimaldo, do Benfica) e remates à baliza (39). Nos desarmes perde para o portista Manafá (65/62).