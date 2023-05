Sporting quer negociar Edwards com o Tottenham e Ugarte entra na equação

SAD do Sporting pretende negociar com o Tottenham, de modo a ter pelo menos 80% dos direitos do britânico.

Frederico Varandas e a SAD do Sporting têm em agenda a negociação com o Tottenham por Marcus Edwards.

Sabe O JOGO que os leões quererão subir de 65% para pelo menos 80% a percentagem do passe do britânico. Inicialmente, o Sporting tinha apenas 50% do passe do jogador, que foi contratado ao V. Guimarães por 7,5 milhões de euros, acrescentando-se mais um milhão de euros mediante duas idas à Liga dos Campeões. Com o negócio de Porro com o Tottenham, os leões recuperaram mais 15% do passe e a meta agora é ampliar essa percentagem até 80, de modo a precaver uma possível venda.