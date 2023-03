Sporting quer igualar o saldo nos "oitavos" e história contra ingleses é feliz

Pela 22.ª vez nos "oitavos" de uma prova da UEFA, Sporting tenta chegar aos "quartos" pela 11.ª. Em Londres, a eliminatória frente ao Arsenal começa empatada após o 2-2 de Alvalade. Na Liga Europa e Taça UEFA, os verdes e brancos seguiram em frente em seis de oito decisões nesta fase.

O Sporting de Rúben Amorim tem esta noite um grande desafio pela frente, no Emirates, às 20h00. Diante do Arsenal, líder da Premier League, os leões procurar ganhar vantagem numa eliminatória que está empatada (2-2 foi o resultado em Alvalade). Se conseguir vencer os londrinos - no tempo regulamentar, prolongamento ou desempate por penáltis -, a equipa verde e branca marcará então presença nos quartos de final da Liga Europa, cujo sorteio está marcado para sexta-feira.

Esta é a 22.ª vez que os leões atingem os oitavos de final de uma competição da UEFA e têm a possibilidade de igualar o saldo: apurando-se ficam com 11 qualificações e as mesmas eliminações. Um registo que, não sendo brilhante, melhorou bastante a partir da década de 80 do século passado, dado que entre os anos 50 e 70 caiu em seis de oito presenças nos "oitavos", incluindo as quatro que disputou na Taça dos Campeões. Nesta prova (e na sucessora Champions), de resto, não restam grandes recordações, com apenas um apuramento, em 1982/83 diante do CSKA Sófia, em sete presenças nos "oitavos".

Bem mais positivo é o desempenho na Taça UEFA/Liga Europa, com seis qualificações em oito possíveis. E este século apenas o Atlético de Madrid (com um duplo empate mas beneficiando dos golos fora) eliminou os leões da prova nesta fase. Refira-se ainda que três das dez qualificações para os "quartos" foram confirmadas fora de portas e após triunfos caseiros na primeira mão.



Quatro vitórias em cinco confrontos com ingleses

O Sporting encontra-se pela sexta vez diante de uma equipa inglesa nesta fase de uma prova europeia e olhando ao passado tem bons motivos para estar confiante no encontro de hoje. De facto, soma quatro qualificações e apenas uma eliminação, tendo esta acontecido na última época, frente ao Manchester City na Champions. Uma eliminatória que, refira-se, ficou decidida logo na primeira mão, quando os citizens ganharam por 5-0 em Lisboa, de nada valendo aos leões o nulo em Inglaterra.

Na Liga Europa, dez anos antes, porém, este mesmo City caiu em casa frente ao Sporting, apesar de ter ganho por 3-2, valendo à equipa então treinada por Sá Pinto o 1-0 da primeira mão. Na Taça UEFA, as temporadas de 2004/05 e 2007/08 trouxeram sucessos diante de Middlesbrough e Bolton, respetivamente. As eliminatórias começaram em Inglaterra, com vitória 3-2 sobre o primeiro e empate 1-1 com o segundo, e as segundas mãos confirmaram as qualificações. O mesmo sucedeu na Taça das Taças de 1973/74 quando o Sporting reverteu uma derrota fora com o Sunderland.

36,37 M€ ganhos e mais 13,2 em jogo

A participação europeia do Sporting em 2022/23 já rendeu 36,37 milhões de euros, a maioria do bolo referente à participação na Champions. Nesta competição o leão ganhou 34,67 M€, aos quais já acrescentou mais 1,8 M€ pela presença no play-off e qualificação para os "oitavos" da Liga Europa. A partir daqui pode ganhar um total de 13,2 M€ de prémios, a saber: 1,8 se chegar aos "quartos", 2,8 se atingir as "meias", 4,6 se for finalista vencido e 8,6 se conquistar o troféu.