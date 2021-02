Sporting quer fechar Paulinho: negociações trouxeram um nome de volta à equação

Responsáveis pelo futebol de Sporting e Braga passaram a noite e entraram pela madrugada a procurar uma plataforma de entendimento para consumar o negócio esta segunda-feira

Quando estas linhas estavam a ser escritas Sporting e Braga encontravam-se em pleno processo negocial, que prometia prolongar-se pela noite dentro, com o intuito de consumar a transferência de Paulinho para o emblema de Alvalade, a qual, desta feita, segundo O JOGO apurou, tinha um dado novo de seu nome Andraz Sporar.

É que, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado internacional esloveno, ao contrário do que tinha vindo a acontecer até então, demonstrou abertura para uma mudança para Braga, ciente de que as oportunidades em Alvalade podem ser escassas no caso de Paulinho integrar o plantel às ordens de Rúben Amorim.

Sporar, que, sem concorrência de monta, não consegue convencer o treinador, perdendo com frequência o posto para Tiago Tomás e mesmo para Jovane, abriu a porta a uma cedência por empréstimo, o que vai ao encontro das pretensões do Braga em contar com os seus préstimos.

Inicialmente, o avançado internacional esloveno não quis ir para Braga, mas percebendo que as possibilidades de jogar serão escassas com o novo recruta decidiu mostrar abertura para a cedência

A equipa minhota, recorde-se, desde que teve pela frente o atleta ao serviço do Slovan Bratislava, na Liga Europa, ficou com o mesmo debaixo de olho, tentando avançar para a sua contratação, impedida pelos elevados encargos subjacentes. O Sporting, há um ano, desembolsou seis milhões de euros para ter Sporar e, no fecho do último mercado de transferências, quando atacou de novo Paulinho, tentou colocar o esloveno no negócio, mas este recusou.

Os valores na ordem dos 12 milhões de euros pelo internacional português, por uma parte substancial dos direitos económicos, concretamente 80%, são a base negocial. Mas o dia de hoje força decisões, daí que as negociações tenham continuado para lá do fecho da presente edição. Rúben Amorim, esse, confrontado com os temas de mercado em conferência de Imprensa, jogou à defesa. "Quando acabar o mercado responderei às perguntas. Amanhã [hoje] há um jogo importante que temos de ganhar e é esse o nosso foco", rematou.

Entretanto, na Colômbia avançam com a ida de Cristián Borja para Braga, o que pode indicar mudanças de última hora nas negociações.